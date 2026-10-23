Erfurt (ots) -In einem verlassenen Spukschloss liegt es an Prinzessin Elvira und Prinz Armin ein mysteriöses Rätsel aufzudecken. Doch schnell stellt sich heraus, dass es um viel entscheidendere Fragen geht: Gibt es Geister wirklich oder verbirgt sich hinter dem Spuk ein anderes Geheimnis? Das neue Sonntagsmärchen "Das Rätsel des Spukschlosses" (KiKA) feiert am 25. Oktober 2026 um 12:00 Uhr seine Premiere bei KiKA, in der KiKA-App und auf kika.de.Die Geschichte von "Das Rätsel des Spukschlosses" ist ein originärer Stoff, geschrieben vom Drehbuchautoren Tomás Syrovátka, der in der Tradition tschechischer Märchen steht und unter anderem Motive wie Familie, Tradition und romantische Liebe behandelt. Der Märchenfilm ist eine Koproduktion von Ceska televize, Slovenská televízia a rozhlas und KiKA. Redaktionell verantwortlich bei KiKA sind Stefan Pfäffle und Corinna Schier unter Mitarbeit von Vanessa Wagner.Zum Inhalt: Um die Kassen ihres Königreichs zu füllen, organisiert Prinzessin Elvira (Sofie Anna Svehlíková) inszenierte Geistertouren durch ihr als Spukschloss hergerichtetes zuhause. Doch schnell stößt dieses Unterfangen auf die Missgunst des Ministers (Jirí Mádl), der Prinz Armin (Oskar Hes) damit betraut, im Schloss die Existenz magischer Wesen zu beweisen. Gerade als Elvira ihm offenbaren will, dass es sich lediglich um einen Trick handelt, verschwinden am Geburtstag des Königs plötzlich die Musiker. Und dabei soll es nicht bleiben. Gibt es Geister also etwa doch? Gemeinsam begeben sich Elvira und Armin auf die Spuren dieses Rätsels und kommen einer Verschwörung des zwielichtigen Ministers auf die Schliche.Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.dePressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6376651