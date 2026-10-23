NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Volvo nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 320 schwedischen Kronen belassen. Der Nutzfahrzeughersteller habe in einem soliden Quartal mit dem operativen Ergebnis (Ebit) ein wenig positiv überrascht, mit dem Umsatz aber die Konsensschätzung verfehlt, schrieb Harry Martin am Freitag./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 06:16 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 06:16 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: SE0000115446
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