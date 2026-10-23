Das Smart Lock und die KI-gestützte Türklingel von EZVIZ, die kürzlich auf der IFA für Aufsehen sorgten, standen weiterhin im Rampenlicht, da sie zwei weltweit renommierte Auszeichnungen erhielten. Die KI-gestützte Video-Türklingel EP8 Ultra gewann den European Product Design Award 2026 (EPDA 2026) und behauptete damit ihre Führungsposition im Bereich der nutzerorientierten KI-Anwendungen. Das Meisterwerk unter den Smart-Locks, das Modell DL50FVX, wurde aufgrund seines intuitiven Zugangsmanagements mit dem Golden Pin Design Award 2026 (GPDA) ausgezeichnet und schaffte es unter die Finalisten der Best Design Awards. Das wachsende Ansehen der Smart-Home-Zugangskontrollprodukte von EZVIZ markiert ein neues Kapitel bei der Schaffung von Wohnerlebnissen mit vielschichtiger Interaktion, moderner Ästhetik und emotionaler Zuwendung.

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Two representative models from EZVIZ's smart entry family take home prestigious awards for user-centric innovation.

Der 2016 gegründete EPDA hat sich zum Ziel gesetzt, durchdachte Produkte zu würdigen, die es wagen, mit Traditionen zu brechen und echte Innovationen zur Verbesserung des Alltags zu liefern. Da die Preisträger die Branchenstandards kontinuierlich neu definieren, treibt die Jury die Entwicklung von Technologien voran, die mit moderner Ästhetik in Europa und darüber hinaus im Einklang stehen. Der ebenfalls in den 1980er Jahren gegründete GPDA hat seinen Fokus von Produkten auf Design-Ökosysteme ausgeweitet, prägt die Designvision im asiatisch-pazifischen Raum und bringt lokale Designtalente auf die internationale Bühne.

"Das große öffentliche Interesse an unseren Modellen DL50FVX, EP8 Ultra und anderen intelligenten Zugangssystemen auf der IFA spiegelt das Bedürfnis der Menschen nach Erlebnissen wider, die über rein funktionale Aspekte hinausgehen", sagte Ada Wang, leitende Industriedesignerin für Sicherheitsprodukte bei EZVIZ. "Mit dem Nutzer im Mittelpunkt befasst sich EZVIZ intensiv mit Zugangsszenarien, um auch subtile Anforderungen zu erkennen und maßgeschneiderte, vielseitige Video-Türklingeln, Smart Locks und mehr für ein individuelles Erlebnis anzubieten. Die Begeisterung auf der IFA und die Auszeichnungen haben uns sehr inspiriert und unser Engagement für nutzerorientiertes Design weiter gestärkt."

"Nach jahrelanger Entwicklungsarbeit hat EZVIZ bei intelligenten Zugangslösungen nutzerorientierte Sorgfalt mit visueller Exzellenz vereint und mit seinem revolutionären Design eine neue Richtung in Europa und sogar weltweit eingeschlagen", so Wang. Angeführt vom DL50FVX bietet die Smart-Lock-Produktreihe eine umfassende Palette an Entriegelungsmethoden und integrierte Bildverarbeitungstechnologie für ein sorgenfreies Zugangsmanagement. Neben dem Flaggschiff DL50FVX mit zwei Kameras und Entriegelung per Gesichtserkennung sowie Handflächenvenenerkennung umfasst sie beliebte Modelle wie das DIY-freundliche DL01, das maßgeschneiderte DL10 mit in den Türgriff integriertem Fingerabdruckzugang und das elegante DL20FVS Plus mit erweiterten Funktionen.

Für die Interaktion am Eingang bietet EZVIZ szenariobasierte Lösungen für Flure, Eingangsbereiche und Außentore. Das repräsentative Modell EP8 Ultra führt KI-gestützte emotionale Betreuung ein, während der einfach zu installierende Türspion EP4 und die bahnbrechende Video-Türsprechanlage HP7 Pro vielfältige Eingangsbereiche vernetzter denn je machen.

Laut Unternehmensmitteilungen wird EZVIZ weitere mit Spannung erwartete Smart-Entry-Produkte auf den Markt bringen. Weitere Informationen finden Sie unter www.ezviz.com.

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