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23.10.2026 12:09 Uhr
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Okeanis Eco Tankers Corp. - ECO: Die Shipping-Aktie profitiert von steigenden Frachtraten!

Starker Aufwärtstrend!

Engpass Hormuz! Okeanis Eco Tankers Corp. ist eine Aktie mit Chancen und Risiken! Fette Dividende: 5.25 USD im August 2026

Okeanis Eco Tankers Corp. (ECO) - US8716071076

Rückblick

Nach einer kurzen Schwächephase im Juni mit Tiefstständen um 47 USD hat die Okeanis Eco Tankers-Aktie ab Juli einen dynamischen Aufwärtstrend entwickelt und am 13. Oktober ein neues Allzeithoch knapp über 100 USD erreicht. Die Rallye beschleunigte sich insbesondere ab September, wobei zwischenzeitliche Konsolidierungen den übergeordneten Aufwärtstrend nicht nachhaltig gefährdeten. Nach dem Rücksetzer vom Oktoberhoch notiert der Kurs aktuell bei 89.80 USD knapp oberhalb des steigenden 20er-Durchschnitts, während der 50er-Durchschnitt bei rund 80 USD verläuft und den längerfristigen Aufwärtstrend bestätigt.

Okeanis-Eco-Tankers-Aktie: Chart vom 22.10.2026, Kürzel: ECO, Kurs: 90.05 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Gelingt der Bounce über die Marke bei rund 92 USD, könnte zunächst das Oktoberhoch bei 100 USD erneut ins Visier rücken, bevor bei anhaltendem Kaufdruck weitere Kursgewinne möglich wären. Entscheidend ist, dass die Unterstützung um 88 USD hält und der Kurs wieder über die jüngsten Zwischenhochs steigt.

Mögliches bärisches Szenario

Fällt die Okeanis Eco Tankers-Aktie nachhaltig unter 88 USD, würde das Pullback-Setup an Überzeugungskraft verlieren und ein Rückgang in Richtung 85 USD wahrscheinlich werden. Bei einem Bruch dieser Zone könnte sich die Korrektur bis zum 50er-Durchschnitt bei rund 80 USD ausweiten, wo sich zeigen müsste, ob der übergeordnete Aufwärtstrend intakt bleibt. Trader könnten einen Stop Loss knapp unterhalb von 85 USD platzieren, während eine Absicherung unterhalb von 88 USD enger wäre, aber das Risiko eines vorübergehenden Rücksetzers erhöht.

Meinung

Okeanis Eco Tankers Corp., auf den Marshallinseln registriert und mit operativen Hauptsitz in Griechenland, transportiert Rohöl und Erdölprodukte auf dem Seeweg und ist an der New York Stock Exchange unter dem Kürzel ECO sowie an der Osloer Börse unter OET gelistet. Die moderne Flotte umfasst 18 Tanker, darunter acht besonders große VLCC-Tanker und zehn Suezmax-Tanker, die mit kraftstoffsparender Eco-Technologie und Abgasreinigungssystemen ausgestattet sind. Dadurch kann Okeanis unter bestimmten Bedingungen günstigere Treibstoffsorten nutzen und seine Betriebskosten senken. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 391.5 Millionen USD und einen Nettogewinn von 123.0 Millionen USD, nach 393.2 Millionen USD Umsatz und 108.9 Millionen USD Gewinn im Vorjahr. Besonders stark entwickelte sich das vierte Quartal 2025 mit einem Umsatz von 126.9 Millionen USD und einem Gewinn von 59.5 Millionen USD. Ein wesentlicher Wachstumstreiber sind die Frachtraten für Rohöltanker, die von der globalen Ölnachfrage, den Transportentfernungen, geopolitischen Spannungen und der verfügbaren Tankerkapazität abhängen. Die aktuellen Gefahren in der Straße von Hormuz spielen dabei eine entscheidende Rolle! Okeanis profitiert bei hohen Spotmarktraten unmittelbar von steigenden Frachteinnahmen, trägt bei schwächeren Märkten aber auch entsprechende Risiken. Hinzu kommen mögliche Vorteile durch eine moderne, effiziente Flotte und attraktive Dividendenzahlungen. Insgesamt wurden 9.55 USD je Aktie innerhalb der letzten vier Ausschüttungen gezahlt. Das entspricht einer hohen Dividendenrendite, abhängig vom aktuellen Aktienkurs. Die Zahlung von 5.25 USD im August 2026 fällt besonders ins Gewicht und sollte nicht einfach als dauerhaft wiederkehrende Quartalsdividende hochgerechnet werden.Für Anleger bleibt die Aktie deshalb ein zyklisches Investment, dessen Ertragspotenzial stark von der Entwicklung des Tankermarktes abhängt. Bei einem entsprechenden Kaufsignal wäre ein Long-Einstieg allerdings erwägenswert.

  • Aktuelle Marktkapitalisierung: 3.48 Mrd. USD
  • Meine Meinung zu Okeanis Eco Tankers Corp. ist bullisch.
  • Quellennachweis: https://qz.com/okeanis-eco-tankers-corp-eco-is-an-incredible-growth-stock-3-reasons-why
  • Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 23.10.2026

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