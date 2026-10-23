Neue Konkurrenz für AT&T, Verizon und T-Mobile US: SpaceX verhandelt offenbar über mindestens 80.000 Mobilfunkstandorte. Die Pläne belasten die Branchenriesen und treiben Crown Castle an. SpaceX treibt offenbar den Aufbau eines eigenen Mobilfunknetzes in den Vereinigten Staaten voran. Wie der US-Nachrichtensender Bloomberg berichtet, spricht das Unternehmen von Elon Musk mit Infrastrukturbetreibern über die Nutzung von mindestens 80.000 Mobilfunkstandorten. Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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