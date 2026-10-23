Medizinischer Fortschritt und demografiebedingte Änderungen treiben die Kosten im Gesundheitswesen nach oben. Eine aktuelle Analyse zeigt, dass sich die Beiträge in der PKV und GKV langfristig ähnlicher entwickeln, als es die öffentliche Diskussion vermuten lässt. Die Beitragsentwicklung in der gesetzlichen und privaten Krankenversicherung ist regelmäßig Gegenstand öffentlicher Debatten. Auch in den vergangenen Wochen stand sie wieder im Fokus. Während der GKV-Schätzerkreis kürzlich mitteilte, dass ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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