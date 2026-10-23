Original-Research: Pharming Group NV - from First Berlin Equity Research GmbH



23.10.2026 / 12:25 CET/CEST

Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group .

The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions.



Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Pharming Group NV Company Name: Pharming Group NV ISIN: NL0010391025 Reason for the research: Q3 pre-announcement Recommendation: Buy from: 23.10.2026 Target price: €2.20 Target price on sight of: 12 months Last rating change: - Analyst: Simon Scholes

First Berlin Equity Research has published a research update on Pharming Group NV (ISIN: NL0010391025). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and maintained his EUR 2.20 price target.



Abstract:

Pharming pre-announced Q3 revenue numbers two weeks ahead of the previously scheduled reporting date of 5 November. Revenues of Pharming's flagship hereditary angioedema (HAE) medicine, Ruconest (manufactured from the milk of transgenic rabbits), climbed 14% y-o-y and 30% sequentially to USD93.8m (FBe: USD79.5m; Q3/25: USD82.2m). The consensus forecast (n=5) was USD81.7m. Weak revenue figures in Q1/26 and Q2/26 sparked concerns that Chiesi's oral HAE product Ekterly (launched in July 2025) would take a large chunk out of Ruconest sales. As we pointed out at length in our study of 18 September, we think this scenario unlikely due to Ruconest's superior efficacy versus Ekterly. The Q3 numbers and management's confirmation of the 2026 group revenue guidance mid-point of USD385m given with the Q2/26 report indicate that Ruconest will return to growth in H2/26. We expect Ruconest sales to continue growing in 2027 and subsequent years and that the product will continue to serve as a solid foundation while Pharming develops its potentially multi-billion USD pipeline. We maintain our Buy recommendation and €2.20 price target (upside: 133%). The full Q3/26 report is now scheduled for 27 October.



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Pharming Group NV (ISIN: NL0010391025) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 2,20.



Zusammenfassung:

Pharming hat die vorläufigen Umsatzzahlen für das dritte Quartal zwei Wochen vor dem ursprünglich geplanten Veröffentlichungstermin am 5. November bekannt gegeben. Der Umsatz mit Ruconest, dem wichtigsten Medikament von Pharming zur Behandlung des hereditären Angioödems (HAE), das aus der Milch transgener Kaninchen hergestellt wird, stieg im Jahresvergleich um 14% und gegenüber dem Vorquartal um 30% auf USD93,8 Mio. (FBe: USD79,5 Mio.; Q3/25: USD82,2 Mio.). Die Konsensschätzung (n = 5) lag bei USD81,7 Mio. Die schwachen Umsatzzahlen von Ruconest im ersten und zweiten Quartal 2026 hatten Bedenken ausgelöst, dass Chiesis orales HAE-Medikament Ekterly, das im Juli 2025 auf den Markt gebracht wurde, einen erheblichen Teil des Ruconest-Umsatzes abziehen könnte. Wie wir in unserer ausführlichen Studie vom 18. September dargelegt haben, halten wir dieses Szenario aufgrund der überlegenen Wirksamkeit von Ruconest gegenüber Ekterly für unwahrscheinlich. Die Zahlen für das dritte Quartal sowie die Bestätigung des mittleren Werts der für 2026 ausgegebenen Konzernumsatzprognose von USD385 Mio. durch das Management im Rahmen der Veröffentlichung der Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 deuten darauf hin, dass Ruconest im zweiten Halbjahr 2026 wieder auf Wachstumskurs einschwenken wird. Wir erwarten, dass der Umsatz mit Ruconest auch 2027 und in den Folgejahren weiter steigen wird. Das Produkt dürfte Pharming weiterhin als solide Umsatzbasis dienen, während das Unternehmen seine potenziell mehrere Milliarden US-Dollar schwere Produktpipeline entwickelt. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von €2,20 (Kurspotenzial: 133 %). Der vollständige Bericht zum dritten Quartal 2026 soll nun am 27. Oktober veröffentlicht werden.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.







You can download the research here: PHARM_NA-2026-10-23_EN



Contact for questions:

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

View original content: EQS News