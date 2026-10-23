Zug - Im Jahr 2025 erzielte AVEA mit seinen wissenschaftlich fundierten Produkten für ein langes Leben einen Umsatz von 21 Millionen CHF, was einem Wachstum von 50 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Durch die Gewinnung der Schweizer Spitzensportlerin Lara Gut-Behrami als Investorin, Chief Female Performance Officer, Markenbotschafterin und Mitglied des Beirats will das Unternehmen seine Arbeit in den Bereichen Frauengesundheit, Leistungsfähigkeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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