Lausanne - Die von Valquest Partners angeführte Pre-Series-A-Finanzierungsrunde, an der sich auch Bosch Ventures beteiligt, wird die Solid-State-Geräuschdämpfung vom funktionsfähigen Prototypen in die industrielle Produktion führen. Sonexos SA, ein Schweizer Deep-Tech-Unternehmen, das aktive Geräuschunterdrückung auf Festkörperbasis entwickelt, gab heute eine neue Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 5 Millionen CHF (ca. 5,4 Millionen EUR / 6,1 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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