Stockholm - Legora, das agentenbasierte Betriebssystem für Juristen, gab bekannt, dass es in einer Serie-E-Finanzierungsrunde 550 Millionen US-Dollar bei einer Post-Money-Bewertung von 8,8 Milliarden US-Dollar eingeworben hat. Die Finanzierungsrunde wurde von Atreides Management angeführt, unter Beteiligung neuer Investoren, darunter Baron Capital, Capital Group, Fidelity Management & Research Company, Glade Brook Capital Partners und J.P. Morgan. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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