Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt gehen die Investoren zum Wochenschluss in Deckung. In dem aktuellen Umfeld mit den zahlreichen Unruheherden wolle niemand vor dem Wochenende noch neue Positionen aufbauen, heisst es am Markt. «Anleger agieren im Schatten unberechenbarer geopolitischer Risiken», sagte ein Händler. Schwelende Nahostrisiken, eine unklare geldpolitische Marschroute und kritisch hinterfragte KI-Bewertungen hielten den Markt in einer Nebelkiste ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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