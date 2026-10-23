Zürich - Inact Intelligence, ein Startup im Bereich "Physical AI" mit Sitz in Zürich, hat mit einer Pre-Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 26,68 Millionen Euro (30 Millionen US-Dollar) den Stealth-Modus verlassen - eine der bislang grössten Pre-Seed-Finanzierungen in Europa. An dieser Finanzierungsrunde beteiligten sich die institutionellen Investoren redalpine, Notion Capital und firstminute capital sowie eine Reihe namhafter Angel-Investoren, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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