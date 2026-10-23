Batterien mit Lithium-Metall-Anoden sind vielversprechend, um Zellen mit hoher Energiedichte zu schaffen, aber technisch noch nicht ausgereift. Zwei Fraunhofer-Institute wollen das ändern und dafür die Schicht zwischen Anoden und Elektrolyt mit amorphem Kohlenstoff absichern. Zwei Fraunhofer-Institute wollen mit Hilfe von amorphem Kohlenstoff langlebige und umweltfreundliche Lithium-Metall-Batterien entwickeln. Hintergrund der Arbeiten ist laut einer Mitteilung, dass die Nachfrage nach leistungsfähigeren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver