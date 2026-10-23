Nürnberg (ots) -- IT-Lösungen "Made in Germany" - Unterricht digital gestalten, Schul-IT zentral verwaltenDie PCS365 Gruppe und die Seventythree Networks GmbH aus München bündeln ihre Kompetenzen, um Schulen bundesweit bei der Digitalisierung zu unterstützen.Mit Schuladmin, einer bewährten Softwarelösung für die zentrale Verwaltung schulischer IT und die digitale Unterrichtssteuerung, bietet Seventythree Networks eine Lösung, die bereits an zahlreichen Schulen in Deutschland erfolgreich eingesetzt wird.PCS365 ergänzt das Angebot durch sein bundesweites Partnernetzwerk und umfassende IT-Dienstleistungen - von der technischen Betreuung über Hardware-Support bis hin zur Administration schulischer IT-Infrastrukturen.Gemeinsames Ziel ist es, Lehrkräfte, Systembetreuer und Schulträger zu entlasten und einen sicheren, effizienten und modernen digitalen Schulalltag zu ermöglichen.Farbod Fateminejad, Geschäftsführer Seventythree Networks GmbH: "Mit PCS365 gewinnen wir einen starken Partner für den bundesweiten Service. Gemeinsam möchten wir Schulen eine zuverlässige, sichere und praxisnahe IT-Lösung mit professioneller Betreuung bieten."Thomas Ludwig, Geschäftsführer PCS365: "Schuladmin steht für innovative und sichere Schul-IT 'Made in Germany'. Mit unserem bundesweiten Netzwerk sorgen wir dafür, dass Schulen von leistungsfähigen Lösungen und zuverlässigem Service profitieren."Gemeinsam auf der it-sa 2026Vom 27. bis 29. Oktober 2026 präsentieren beide Unternehmen ihre Lösungen auf der it-sa 2026 in Nürnberg. Besucher können Schuladmin in Live-Demonstrationen kennenlernen und sich über moderne Schul-IT informieren.Halle 6 | Stand 130Über SchuladminSchuladmin ist eine Softwarelösung der Seventythree Networks GmbH zur zentralen Verwaltung schulischer IT-Infrastrukturen und zur digitalen Unterrichtssteuerung. Zu den Funktionen zählen Geräte- und Benutzerverwaltung, Unterrichtssteuerung, BYOD-Unterstützung und sichere Prüfungsmodi.www.schuladmin.de | www.73s.deÜber PCS365PCS365 mit Hauptsitz in Nürnberg ist ein bundesweit tätiger IT-Dienstleister und Managed Services Provider. Mit über 120 Partnern bietet das Unternehmen umfassende IT-Services, darunter IT-Administration, Hardware-Support, Rollouts, Datensicherung und IT-Sicherheit.www.pcs365.dePressekontakt:Schuladmin: Pressekontakt: marketing@73s.de | Tel. 089 897 46 30PCS365: Pressekontakt: presse@pcs365.de | Tel. 0911 131331-91Original-Content von: PCS365, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183706/6376745