Mainz (ots) -
Dienstag, 24.11.
Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten:
0.50 Madame Annie und ihre Familie
(Le Test) (Text und weitere Angaben s. 27.11.2026)
2.00 Das Mädchen deiner Träume
(I met a girl)
3.45 neoriginal
High Stakes
Houston, I have a problem!
4.25 neoriginal
High Stakes
Playing Games
5.10 Suits
Ein letzter Trick
Legal-Drama
(von vom 20.11.2025)
(Die Sendungen "Christian und Felix Neureuther: Was macht gute Väter aus?" und "Dinge erklärt - Kurzgesagt" entfallen. Weiterer Ablauf ab 5.55 Uhr wie vorgesehen.)
Freitag, 27.11.
Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten:
2.15 Liebe auf 4 Pfoten
(Unleashed) (Text und weitere Angaben s. 24.11.2026)
3.40 Meine schrecklich verwöhnte Familie
(Pourris gâtés)
5.10 Death in Paradise
-6.05 Ein extremer Mord
(vom 3.7.2026)
(Die Sendung "Dinge erklärt - Kurzgesagt" entfällt.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/6376743
Dienstag, 24.11.
Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten:
0.50 Madame Annie und ihre Familie
(Le Test) (Text und weitere Angaben s. 27.11.2026)
2.00 Das Mädchen deiner Träume
(I met a girl)
3.45 neoriginal
High Stakes
Houston, I have a problem!
4.25 neoriginal
High Stakes
Playing Games
5.10 Suits
Ein letzter Trick
Legal-Drama
(von vom 20.11.2025)
(Die Sendungen "Christian und Felix Neureuther: Was macht gute Väter aus?" und "Dinge erklärt - Kurzgesagt" entfallen. Weiterer Ablauf ab 5.55 Uhr wie vorgesehen.)
Freitag, 27.11.
Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten:
2.15 Liebe auf 4 Pfoten
(Unleashed) (Text und weitere Angaben s. 24.11.2026)
3.40 Meine schrecklich verwöhnte Familie
(Pourris gâtés)
5.10 Death in Paradise
-6.05 Ein extremer Mord
(vom 3.7.2026)
(Die Sendung "Dinge erklärt - Kurzgesagt" entfällt.)
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Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/6376743
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