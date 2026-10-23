HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Vossloh von 60 auf 57 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die jüngsten Quartalszahlen des Bahntechnikkonzerns hätten die erwartete Schwäche gezeigt, schrieb Christian Cohrs in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Der konkretisierte Ausblick impliziere indes ein starkes Schlussquartal. Cohrs senkte dennoch seine Schätzungen, da er den Marktkonsens für 2026 für zu hoch hält./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 07:45 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0007667107
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 07:45 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0007667107
© 2026 dpa-AFX-Analyser