Nach einem Kurssturz bei US-Chipaktien gerät Deutschlands Leitindex unter Druck und vergrößert sein Wochenminus. Teures Öl verschärft zusätzlich Zinssorgen. Bis zur 25.000-Punkte-Marke fehlt nicht mehr viel, Anleger zeigen sich nervös.Die Schockwelle aus dem amerikanischen Halbleitersektor erreicht am Freitag den deutschen Aktienmarkt. Der DAX gab bis zum Mittag um 0,8 Prozent auf rund 25.165 Punkte nach, im Tief rutschte er sogar bis auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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