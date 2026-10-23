St. Christina (BZ) (ots) -Am 4. Dezember ist Winteropening in Val Gardena und das gleich mit einem attraktiven Angebot für alle, die möglichst früh auf die Skipisten der Dolomiten möchten. Mit der "Val Gardena Superpremiére" profitieren Urlauber vom 3. bis 19. Dezember 2026 von besonderen Preisvorteilen bei Unterkunft, Skipass und Skiverleih.Das Package umfasst 4 Übernachtungen, 4 Tage Skipass sowie 4 Tage Ski- und Ausrüstungsverleih zum Preis von 3. Wer mindestens sechs Tage bucht, erhält sogar zwei zusätzliche Tage geschenkt. Auch Skikurse sind Teil der Aktion: In den teilnehmenden Skischulen kosten drei aufeinanderfolgende Privatstunden so viel wie zwei.Der erste gültige Skipasstag ist der 4. Dezember 2026. Damit fällt der Angebotsstart mit der Eröffnung der Wintersaison in Gröden zusammen. Beste Voraussetzungen für die ersten Schwünge auf frisch präparierten Pisten. Der letzte Tag für den Skipassankauf im Rahmen der Superpremiére ist der 16. Dezember 2026. Das Angebot gilt bei den teilnehmenden Betrieben.Das Skigebiet Gröden-Seiser Alm gehört zu Dolomiti Superski mit insgesamt 500 Pistenkilometern und bietet eine direkte Anbindung an die Sellaronda. Die legendäre Saslong und die über zehn Kilometer lange La Longia zählen zu den besonderen Abfahrten der Region.Auch abseits der Pisten lohnt sich ein Aufenthalt: Südtiroler und ladinische Spezialitäten, gemütliche Skihütten und Wellnessangebote sorgen für Abwechslung nach dem Skitag. Wer den Saisonstart mit vorweihnachtlicher Stimmung verbinden möchte, erlebt vom 28. November 2026 bis 6. Januar 2027 das "Weihnachtstal der Dolomiten" mit den Weihnachtsmärkten in St. Ulrich und Wolkenstein. www.valgardena.itPressekontakt:DOLOMITES Val GardenaTel.: +39 0471 777777Mail: info@valgardena.itWeb: www.valgardena.itMaria Liebeweinml@dimaconcept.dewww.urlaubsinspirationen.comOriginal-Content von: DOLOMITES Val Gardena, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100103402/100943164