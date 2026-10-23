Fragen Sie einen Installationsbetrieb nach seinem Stolz, bekommen Sie meist eine Zahl zu hören: so viele Anlagen in diesem Jahr, so viele seit der Gründung. Hinter jeder dieser Anlagen steht ein Kunde, der sich darauf verlässt, dass sie läuft. Und hier beginnt eine Baustelle, die auf keinem Montageplan steht und über die in unserer Branche erstaunlich wenig gesprochen wird: Die meisten Betriebe wissen nicht, wie es ihren Anlagen gerade geht. Zehn Portale, zehn Passwörter, kein Überblick Wer seit einigen Jahren Photovoltaik-Anlagen baut, kennt das Bild. Die Anlagen verteilen sich auf viele Wechselrichter- ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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