LONDON (dpa-AFX) - BASF hat laut Insidern im Zuge seiner Übernahmebemühungen dem Spezialchemiekonzern Evonik eine höhere Offerte unterbreitet. Der im Dax notierte Chemiekonzern sei mit einem Preisvorschlag von etwa 24 Euro je Aktie auf Evonik zugegangen, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Das entspricht in Summe mehr als 11 Milliarden Euro, nachdem zuletzt noch laut einem Bericht der "Financial Times" von Ende September 22,15 Euro je Aktie oder in Summe rund 10,3 Milliarden Euro im Raum gestanden hatten. Ein Sprecher von Evonik wollte sich auf Anfrage der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX nicht zu dem Bloomberg-Bericht äußern, ein BASF-Sprecher war zunächst nicht erreichbar.

Der Aktienkurs von Evonik stieg in Reaktion auf die Nachrichten bis auf 21,50 Euro, was einem Tagesplus von knapp vier Prozent entspricht./mis/stk