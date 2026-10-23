Bis in den Bereich von 140,00 Euro war die Adidas-Aktie in der jüngsten Schwächeperiode abgerutscht. Nun sorgten frische Daten zum dritten Quartal sowie ein erhöhter Ausblick auf das Gesamtjahr für eine Kurserholung. Die Marke von 160, 00 Euro konnte der Titel aber weiterhin nicht nachhaltig überwinden. Wir sehen aber gute Chancen, dass dies mittelfristig gelingt. Als wir Ende Juli [HIER klicken] zuletzt die Adidas-Aktie unter die Lupe genommen hatten, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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