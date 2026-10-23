Die Vonovia-Aktie zeigt nach dem monatelangen Abverkauf erste Anzeichen einer Stabilisierung und notiert aktuell bei 16,63 €. In meiner letzten Analyse hatte ich nach dem gescheiterten Erholungsversuch eine erneute Abwärtsbewegung in Richtung 15,36 € favorisiert. Doch trotz zwischenzeitlich neuer Tiefstände blieb ein größerer Ausverkauf bislang aus. Stattdessen gelang inzwischen der Ausbruch über die kurzfristige Abwärtstrendlinie. Nun wartet bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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