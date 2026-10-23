Die Siemens-Energy-Aktie steht weiterhin massiv unter Druck. Allein am Donnerstag verlor das Papier rund -8,6 % und ist inzwischen auf das Kursniveau von Dezember 2025 zurückgefallen. Mehrere wichtige Unterstützungen wurden bereits unterschritten, während sich die Analysten trotz des heftigen Kursrutsches überraschend optimistisch zeigen. Doch wo könnte die Aktie jetzt einen Boden finden und welche Kursziele halten die Banken noch für realistisch? ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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