Munich Re schraubt sein Gewinnziel für 2026 auf 6,6 Milliarden Euro nach oben. Ausbleibende Hurrikanschäden und ein starkes Kapitalanlageergebnis treiben das Ergebnis. Die Aktie reagiert dennoch kaum - sie war zuvor schon gut gelaufen, zudem zeichnen sich für 2027 sinkende Preise ab.Der weltgrößte Rückversicherer hat im dritten Quartal deutlich mehr verdient als erwartet: Vorläufigen Zahlen zufolge blieb bei Munich Re ein Nettogewinn von rund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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