Grindsted, Dänemark (ots) -Der Lieferant Danforel A/S ruft aktuell das Produkt "Nautica Regenbogen Forellenfilets Natur, 125 g" mit den Verbrauchsdaten 31.10.2026, 01.11.2026 und 03.11.2026 öffentlich zurück. In dem betroffenen Produkt wurde Listeria monocytogenes nachgewiesen. Listeria monocytogenes kann Auslöser von schweren Magen-/Darmerkrankungen und von Symptomen ähnlich eines grippalen Infektes sein. Bei bestimmten Personengruppen (Säuglingen, Kleinkindern, Schwangeren sowie alten und kranken Menschen) können ernste Krankheitsverläufe auftreten. Aufgrund dieses Gesundheitsrisikos sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten und das Produkt nicht konsumieren.Das betroffene Produkt "Nautica Regenbogen Forellenfilets Natur, 125 g" wurde bei Lidl in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz verkauft. Das betroffene Produkt kann in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.Von dem Rückruf ist ausschließlich das Produkt "Nautica Regenbogen Forellenfilets Natur, 125 g" des Lieferanten Danforel A/S mit den Verbrauchsdaten 31.10.2026, 01.11.2026 und 03.11.2026 betroffen. Andere bei Lidl in Deutschland verkaufte Produkte des Lieferanten Danforel A/S sowie weitere Produkte der Marke "Nautica" sind von dem Rückruf nicht betroffen.Für weitere Informationen melden Sie sich gerne bei der Lidl-Kundenhotline: 00800 5435 5435.Sollten Ihnen Personen bekannt sein, die ebenfalls von dem Rückruf betroffen sind, bitten wir Sie, die Information an diese weiterzugeben.Danforel A/S entschuldigt sich bei allen Betroffenen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.Pressekontakt:Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG · Corporate Media Relations07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/6376855