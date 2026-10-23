Eschborn (ots) -Zwei faszinierende Millionenmetropolen, jahrtausendealte Kultur und die Gegensätze zwischen kaiserlicher Vergangenheit und moderner Weltmacht: Mit der neuen Flugreise "China für Entdecker" erweitert trendtours Touristik sein Fernreiseprogramm für 2027. Das elftägige Angebot richtet sich insbesondere an Urlauber, die das Reich der Mitte erstmals kennenlernen möchten. Im Mittelpunkt stehen die Hauptstadt Peking und die Wirtschaftsmetropole Shanghai. Mit einem Einstiegspreis ab 1.099 Euro pro Person macht der Reiseveranstalter das Fernreiseziel China auch für preisbewusste Urlauber attraktiv. Verschiedene zubuchbare Ausflugspakete bieten darüber hinaus die Möglichkeit, die beiden Metropolen und weitere kulturelle Höhepunkte des Landes noch intensiver kennenzulernen.Von der Kaiserstadt Peking in die Megacity ShanghaiDen Auftakt der Reise bildet Peking, das politische und kulturelle Zentrum Chinas. Die Hauptstadt vereint monumentale Zeugnisse der Kaiserzeit mit dem pulsierenden Alltag einer modernen Millionenstadt. Wer tiefer in die Geschichte des Landes eintauchen möchte, kann im Rahmen eines dreitägigen Ausflugspakets einige der berühmtesten Sehenswürdigkeiten Chinas entdecken. Dazu zählen die Verbotene Stadt mit ihren kaiserlichen Palästen, der prachtvolle Sommerpalast und der Himmelstempel. Ein besonderer Höhepunkt ist der Besuch der Chinesischen Mauer bei Mutianyu, wo sich das gewaltige Bauwerk durch die bergige Landschaft schlängelt. Auch die traditionellen Hutongs, die engen Gassen der historischen Wohnviertel, stehen auf dem Programm.Von Peking führt die Reise mit dem Hochgeschwindigkeitszug weiter nach Shanghai. Die Fahrt verbindet zwei Metropolen, die unterschiedlicher kaum sein könnten: Hier das historische Machtzentrum des Landes, dort eine der dynamischsten Wirtschaftsmetropolen der Welt.Shanghai: Zwischen Wolkenkratzern und alten TempelnIn Shanghai erleben die Reisenden eine Stadt voller Kontraste. Futuristische Hochhäuser prägen die Skyline des modernen Geschäftsviertels Pudong, während traditionelle Gärten, Tempel und historische Viertel an das alte China erinnern. Ein zusätzlich buchbares Ausflugspaket führt unter anderem zur berühmten Uferpromenade "The Bund", zur Einkaufsstraße Nanjing Road und in die lebendigen Stadtviertel Xintiandi und Tianzifang. Weitere Stationen sind der traditionsreiche Yu-Garten, die Altstadt und der Jade-Buddha-Tempel. So eröffnet sich den Gästen ein abwechslungsreicher Einblick in die Geschichte, Kultur und Gegenwart der chinesischen Millionenmetropole.Optionaler Abstecher zur weltberühmten Terrakotta-ArmeeWer neben Peking und Shanghai eine weitere Facette Chinas kennenlernen möchte, kann seine Reise um einen zweitägigen Abstecher nach Xi'an erweitern. Die einstige Kaiserstadt zählt zu den bedeutendsten historischen Zentren des Landes. Ihr bekanntester Schatz ist die weltberühmte Terrakotta-Armee mit Tausenden lebensgroßen Tonkriegern, die seit mehr als 2.200 Jahren das Grab des ersten chinesischen Kaisers bewachen. Weitere Höhepunkte des Erlebnispakets sind die mächtige Stadtmauer aus der Ming-Dynastie, die Große Wildganspagode und das lebendige muslimische Viertel mit seinem stimmungsvollen Nachtmarkt.Die elftägige Kombinationsreise "China für Entdecker" wird von Januar bis Dezember 2027 an verschiedenen Terminen angeboten und ist ab 1.099 Euro buchbar. Im Reisepreis enthalten sind der Hinflug nach Peking und der Rückflug von Shanghai, die Bahnfahrt von Peking nach Shanghai, acht Übernachtungen im Doppelzimmer in 5-Sterne-Hotels mit Frühstück und die deutschsprachige Reiseleitung in China.Beratung und Buchung unter Tel. 06196 / 7800 800 oder www.trendtours.de/reisen/china.Über trendtours Touristik:trendtours Touristik ist eine auf Best-Ager-Reisen spezialisierte Unternehmensgruppe mit Aktivitäten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das 2005 gegründete Unternehmen verzeichnete 2025 rund 347 Millionen Euro Umsatz und 269.000 Gäste. Im Mittelpunkt des Angebots stehen weltweit geführte Rundreisen per Bus, Flug oder Schiff. Die Reisen werden direkt sowie zusätzlich über rund 4.500 Reisebüropartner vertrieben. Am Hauptsitz des Unternehmens in Eschborn bei Frankfurt am Main beschäftigt trendtours rund 190 Mitarbeiter.Pressekontakt:Mario KöpersKC3 GmbH+49 170 5672100Original-Content von: trendtours Touristik GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133410/6376849