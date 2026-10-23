Im Beisein des niedersächsischen Umweltministers Christian Meyer (Grüne) ist in Alfeld bei Hildesheim ein Batteriespeicher mit 137,5 Megawatt Leistung und 282 Megawattstunden Kapazität in Betrieb gegangen. Dabei handelt es sich um eines der größten bislang realisierten Projekte dieser Art in Deutschland. Der Speicher ist an das 110-Kilovolt-Hochspannungsnetz von Avacon angeschlossen. Scale Alfeld ist vom dänischen Investmentfonds Scale Fund finanziert worden, den Bau und Netzanschluss hat Kyon Energy übernommen. Die Betriebsführung liegt in den Händen einer Projektgesellschaft, deren Postadresse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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