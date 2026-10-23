Peking erlaubt Visa den Markteintritt über eine eigene Tochtergesellschaft. Doch der Vorstoß bleibt vor allem eine symbolische Geste ohne reale Marktchancen. Der US-Zahlungsdienstleister Visa hat von der chinesischen Zentralbank (PBoC) die Genehmigung erhalten, die Vorbereitung zum Aufbau einer inländischen Bankkarten-Clearing-Institution zu treffen. Die Zustimmung ermöglicht den Aufbau der erforderlichen technischen und organisatorischen Infrastruktur. Dies ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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