20 Billionen US-Dollar Börsenwert weg, der S&P 500 um 30 Prozent im Minus: So sähe das Crash-Szenario von TS Lombard aus. Wer am härtesten getroffen würde und wie Sie Ihr Depot jetzt absichern. Was passiert, wenn der Rausch um künstliche Intelligenz endet? Dario Perkins von TS Lombard hat es durchgerechnet. Laut seiner Szenarioanalyse würde ein Einbruch der Investitionen rund 20 Billionen US-Dollar an US-Börsenwert vernichten. Der S&P 500 fiele um 30 Prozent, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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