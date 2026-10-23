NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die B-Aktien von Volvo nach Zahlen mit einem Kursziel von 360 schwedischen Kronen auf "Overweight" belassen. Der Nutzfahrzeughersteller habe ein insgesamt starkes Quartal hinter sich, und der Ausblick auf 2027 sehe gesund aus, schrieb Jose Asumendi am Freitag in seiner ersten Reaktion./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 06:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 06:50 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: SE0000115446
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 06:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 06:50 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: SE0000115446
© 2026 dpa-AFX-Analyser