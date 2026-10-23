NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Atoss Software nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Buy" belassen. Auf den ersten Blick habe Atoss gut abgeschnitten, schrieb Henrik Paganetty am Freitag. Auch die Barmittelentwicklung sehe stark aus. Dazu komme der angehobene operative Margenausblick (Ebit)./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 01:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 01:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005104400
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