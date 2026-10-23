Mit einer Leistung von 137,5 MW ist der neue Batteriespeicher im niedersächsischen Alfeld einer der größten Europas. Er ist jetzt ans Netz von Avacon angeschlossen worden. Einer der größten Batteriespeicher Deutschlands ist in Alfeld (Leine) an das Hochspannungsnetz von Avacon angeschlossen worden. Der Großbatteriespeicher verfüge über eine Leistung von 137,5 Megawatt, teilte der Netzbetreiber mit. Diese Leistung würde rechnerisch ausreichen, um den momentanen Strombedarf einer Großstadt mit mehreren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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