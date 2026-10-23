Bei SUSS MicroTec reißt die Serie schwacher Handelstage nicht ab. Am heutigen Freitag rutschte das Papier des Halbleiterausrüsters auf 50,85 € ab. Binnen eines Monats summiert sich das Minus auf rund 30%, und vom 52-Wochen-Hoch bei 111,40 € hat sich der Kurs mehr als halbiert. Die Analysten bleiben dennoch optimistisch, und Anfang November legt das Unternehmen seine Zahlen zum dritten Quartal vor. Ist der Ausverkauf bei dem Chipzulieferer übertrieben? ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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