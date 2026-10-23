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WKN: 766403 | ISIN: DE0007664039 | Ticker-Symbol: VOW3
Xetra
23.10.26 | 15:22
69,04 Euro
-0,49 % -0,34
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
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VOLKSWAGEN AG VZ Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VOLKSWAGEN AG VZ 5-Tage-Chart
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68,3268,3615:52
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AIRBUS
AIRBUS SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AIRBUS SE191,46-1,71 %
AMERICAN EXPRESS COMPANY286,80-1,00 %
ATOSS SOFTWARE SE88,20-8,03 %
BASF SE52,26-0,21 %
BOEING COMPANY164,18-1,81 %
DAIMLER TRUCK HOLDING AG40,320-0,27 %
ENI SPA27,430+4,00 %
EVONIK INDUSTRIES AG21,280+2,80 %
HEIDELBERG MATERIALS AG149,05+0,85 %
HOLCIM LTD73,42+6,90 %
LOREAL SA437,05+1,17 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG41,185-0,81 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG556,600,00 %
SAFRAN273,10-9,99 %
TRATON SE32,900-0,36 %
VINCI SA105,85-1,63 %
VOLKSWAGEN AG VZ69,04-0,49 %
VOLVO AB B27,550-3,50 %
VOLVO CAR AB0,951-25,28 %
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