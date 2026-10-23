Anzeige
Mehr »
Freitag, 23.10.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Hotspot Rohstoffe: Neuer Highflyer abseits des Rampenlichts?!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 865985 | ISIN: US0378331005 | Ticker-Symbol: APC
Tradegate
23.10.26 | 15:51
312,10 Euro
+0,50 % +1,55
Branche
Hardware
Aktienmarkt
USA Tech 100
USA 500
S&P 100
USA Industrie 30
1-Jahres-Chart
APPLE INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
APPLE INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
312,10312,2515:52
312,15312,2015:52
Markus Weingran
23.10.2026 15:27 Uhr
291 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Apple ein sicherer Hafen: Moderna: Kurseinbruch | Bloom: Rücksetzer ausnutzen? | Telekom: Starlink-Panik

Die Deutsche Telekom steht mal wieder unter Druck. SpaceX verhandelt wohl über den Zugang zu 80.000 Mobilfunkmasten in den USA. Damit dürfte wohl für T-Mobile, AT&T und Verizon die Konkurrenz deutlich größer werden.KI-Angst? - Diese Aktien lindern sie! Während die Wall Street zunehmend an den gigantischen Investitionen in künstliche Intelligenz zweifelt, entwickelt sich ausgerechnet Apple zum Gewinner. Die Aktie hat 2026 bereits rund 28 Prozent zugelegt und schlägt damit die anderen Mitglieder der "Magnificent Seven". Der Grund ist überraschend: Während Microsoft, Amazon, Alphabet und Meta Milliarden in KI-Rechenzentren investieren, hält sich Apple mit eigenen Infrastrukturinvestitionen …

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2026 Markus Weingran
Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

Während viele Anleger jetzt auf ExxonMobil, Chevron oder Shell setzen, könnte das größere Potenzial längst woanders liegen. Denn hohe Ölpreise machen neue Investitionen in Förderung, Transport und Verarbeitung wieder attraktiv. Davon profitieren vor allem jene Unternehmen, die Bohrtechnik, Ausrüstung und Dienstleistungen bereitstellen oder bereits über wertvolle Infrastruktur verfügen.

Hier dürfte die zweite Welle des Öl-Booms entstehen. Statt den bereits stark gelaufenen Produzenten hinterherzulaufen, können Anleger auf die Unternehmen setzen, die am milliardenschweren Wiederaufbau der globalen Energieinfrastruktur verdienen.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, die von der historischen Öl-Krise besonders profitieren könnten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern und die möglichen Gewinner der zweiten Öl-Welle entdecken!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.