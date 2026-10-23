Apple ein sicherer Hafen: Moderna: Kurseinbruch | Bloom: Rücksetzer ausnutzen? | Telekom: Starlink-Panik

Die Deutsche Telekom steht mal wieder unter Druck. SpaceX verhandelt wohl über den Zugang zu 80.000 Mobilfunkmasten in den USA. Damit dürfte wohl für T-Mobile, AT&T und Verizon die Konkurrenz deutlich größer werden.KI-Angst? - Diese Aktien lindern sie! Während die Wall Street zunehmend an den gigantischen Investitionen in künstliche Intelligenz zweifelt, entwickelt sich ausgerechnet Apple zum Gewinner. Die Aktie hat 2026 bereits rund 28 Prozent zugelegt und schlägt damit die anderen Mitglieder der "Magnificent Seven". Der Grund ist überraschend: Während Microsoft, Amazon, Alphabet und Meta Milliarden in KI-Rechenzentren investieren, hält sich Apple mit eigenen Infrastrukturinvestitionen …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran