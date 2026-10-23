NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Volvo nach Qaurtalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 360 schwedischen Kronen belassen. Der Nutzfahrzeughersteller habe mit dem Umsatz sowie mit der Auftragsentwicklung bei Lastwagen enttäuscht, mit dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) aber ein wenig positiv überrascht, schrieb Nick Housden am Freitag. Er wertete die Aussagen insgesamt negativ./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 02:23 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 02:23 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: SE0000115446
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