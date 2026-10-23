FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nestle nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 82 Franken belassen. Die Umsatzkennziffern des Nahrungsmittelkonzerns seien etwas besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Tom Sykes in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: CH0038863350
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