FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vossloh auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Der Umsatz habe weitgehend der Konsensschätzung entsprochen, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Ergebniskennziffern des Schienentechnikkonzerns seien hingegen schwächer als erwartet ausgefallen. Er sieht das Unternehmen auf einem holprigen Weg, aber ohne einen Kurswechsel./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0007667107
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