DJ Lufthansa verschiebt Wiederaufnahme von Dubai-Flügen auf 25. November
DOW JONES--Die Lufthansa wird Dubai wegen der Lage im Nahen Osten zunächst nicht anfliegen. Wie der Konzern mitteilte, sollen die Flüge der Konzern-Airlines nach Dubai nun erst zum 25. November wieder aufgenommen werden. Ursprünglich sollten die Lufthansa-Airline sowie Swiss das Emirat am 25. Oktober wieder anfliegen, für Eurowings war die Wiederaufnahme zum 1. November geplant.
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October 23, 2026 09:47 ET (13:47 GMT)
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