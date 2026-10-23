Erfurt (ots) -KiKA-Kinder-Kommentator Charlie (14) aus Leipzig hat Bundestrainer Jürgen Klopp für ein exklusives Interview getroffen. Anlass für das Treffen war die 100. Auflage des DFB-Formats 'Der beste Tag' am 21. Oktober 2026 am DFB-Campus in Frankfurt am Main, bei der Klopp gemeinsam mit DFB-Direktor Hannes Wolf zwei Nachwuchsteams trainierte. Das Interview ist auf kika.de und in der KiKA-App zu sehen.Die von Charlie vorbereiteten Interviewfragen stellen Sport und Bewegung für Kinder und Jugendliche in den Mittelpunkt. Charlie möchte vom Bundestrainer wissen, wie der Sportunterricht unter ihm aussehen würde, warum Sport für Kinder so wichtig ist und was er geworden wäre, wenn es mit dem Fußball nicht geklappt hätte. Zu guter Letzt gibt Klopp Charlie Tipps für seine nächsten Trainingseinheiten.Rückblick KiKA Sport 2026Gemeinsam mit ARD-Sportschau und ZDF-sportstudio hat KiKA 2026 sein Sport-Angebot deutlich ausgebaut: Von den Olympischen Winterspielen über die DFB-Pokalfinale und die Fußball-WM bis zur Tour de France und der Deutschland Tour erhielten Kinder auf kika.de und in der KiKA-App einen altersgerechten Zugang zu Sportgroßereignissen. Im Mittelpunkt stand dabei die Teilhabe: Über Video-Fragen, Chats, Tippspiele und Mitmach-Aktionen konnten Kinder Sport nicht nur verfolgen, sondern die Berichterstattung mitgestalten. Im "Mach mit!"-Bereich auf kika.de gehörte KiKA mit den "logo!"-Kindernachrichten zu den ersten Pilotprojekten des Public Spaces Incubators.Mit Cleo, Charlie, Niklas und Mia sorgten Kinder-Kommentator*innen an der Seite von Profis für besondere Live-Momente und eröffneten neue Perspektiven auf Sportgroßereignisse, für Kinder wie für Erwachsene. Das öffentlich-rechtliche Netzwerk ermöglichte es dabei, die Kinder-Kommentare auch live im Ersten oder in den Mediatheken von ARD und ZDF zu verfolgen.Weitere Informationen und ein Transkript des Interviews finden Sie unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6376952