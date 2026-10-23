München - Der italienische Versicherer Generali streicht in Deutschland weitere 800 Arbeitsplätze und macht in diesem Zuge drei Standorte dicht. Bis Ende 2030 sollen die Standorte Aachen, Nürnberg und Stuttgart wegfallen, teilte Generali in München mit. Künftig soll es fünf Regionalzentren in München, Köln, Karlsruhe, Hamburg und Saarbrücken geben. Zudem blieben die Standorte Frankfurt, Leipzig und Berlin erhalten. Generali-Deutschlandchef Stefan ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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