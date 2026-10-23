Die Berliner Thermondo will künftig auch im Gebäudebestand Mehrfamilienhäuser mit Wärmepumpen ausrüsten. Dazu hat die Gesellschaft einen neuen Geschäftsbereich gegründet. Wärmepumpenspezialist Thermondo erweitert sein Geschäft. Neben Ein- und Zweifamilienhäuser will das Berliner Unternehmen nun auch seine Elektrifizierungslösungen im Mehrfamilienhaus unterbringen. Wie die Gesellschaft mitteilte, hat sie für das neue Angebot eine eigene Geschäftseinheit gegründet. Die Thermondo energy solutions GmbH ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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