Beim Gold gibt es derzeit gleich zwei Entwicklungen, die Anleger beschäftigen. Während der Goldpreis erneut kräftig unter Druck geraten ist und um die wichtige Marke von 4.000 US$ kämpft, sorgt eine ungewöhnliche Nachricht für Aufsehen. Ein amerikanisches Unternehmen will es geschafft haben, künstlich echtes Gold herzustellen. Könnte das langfristig sogar die Knappheit des Edelmetalls verändern oder ist die Technologie wirtschaftlich noch weit davon ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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