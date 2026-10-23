Erst schoss die SpaceX-Aktie nach den starken Quartalszahlen kräftig nach oben, nur einen Tag später war die gesamte Erholung schon wieder dahin. Allein am Donnerstag verlor die Aktie mehr als -9 % und rutschte auf rund 145 US$ zurück. Damit steht die Aktie erneut an einer wichtigen Kurszone, die in den vergangenen Monaten mehrfach eine Rolle gespielt hat. Können die Käufer hier für eine neue Erholung sorgen oder droht der nächste Rückschlag? SpaceX-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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