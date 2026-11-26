Zwei Aktien für jedes Kind, knapp 18 Milliarden US-Dollar wert, eine davon von Elon Musk persönlich. Doch was bedeutet das Geschenk für alle anderen Aktionärinnen und Aktionäre? Die Antwort überrascht. Elon Musk will jedem Kind in den USA zwei SpaceX-Aktien schenken. Der Konzern für Raumfahrt und künstliche Intelligenz kündigte am Mittwoch an, jedem aktiven "Trump-Konto" eine neu ausgegebene Aktie gutzuschreiben. Musk verdoppelt die Gabe aus seinem eigenen Bestand. Im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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