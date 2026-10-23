RIAD, Saudi-Arabien, Oct. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSH) hat die Wartezeit bis zum ersten freien Termin für eine Echokardiographie in seinem "Heart Center of Excellence" (Herz-Kompetenzzentrum) von 126 Tagen im Juni 2023 auf einen Tag im Jahr 2026 verkürzt und damit eine der Hauptursachen für Verzögerungen zwischen der Überweisung an einen Kardiologen und der Behandlungsentscheidung beseitigt.

Die Echokardiographie ist eine zentrale Untersuchungsmethode in der kardiologischen Versorgung, mit der die Struktur und Funktion des Herzens beurteilt werden. Ein langes Warten auf die Untersuchung kann die Diagnose verzögern, Behandlungsentscheidungen hinauszögern und bei den Patienten Unsicherheit hinsichtlich ihres Gesundheitszustands hervorrufen.

Die Verbesserung war auf drei Änderungen zurückzuführen. Das KFSH stellte zusätzliche Echokardiographie-Fachkräfte ein, erweiterte seine Kapazitäten zur Auswertung von Untersuchungen und führte eine verbindliche 24-Stunden-Frist für die Erstellung von Befunden ein, damit die Ergebnisse den behandelnden Arzt unverzüglich erreichen.

Diese Änderung kommt einer Einrichtung zugute, die ein umfangreiches und komplexes Fallaufkommen verwaltet. Das Herz-Kompetenzzentrum verzeichnet jährlich mehr als 70.000 ambulante Behandlungen, über 5.000 Katheteruntersuchungen bei Erwachsenen und Kindern sowie bis zu 1.400 komplexe Herzoperationen und verfügt darüber hinaus über spezialisierte Sprechstunden für kardiale Amyloidose, hypertrophe Kardiomyopathie, Kardio-Onkologie und fortgeschrittenes Lipidmanagement.

Eine schnellere Diagnostik ist Teil einer umfassenderen Neugestaltung der kardiologischen Versorgung. Zweimal täglich stattfindende multidisziplinäre virtuelle Entlassungsrunden sowie ein rund um die Uhr verfügbarer virtueller Kardiologiedienst haben dazu beigetragen, die durchschnittliche Verweildauer des Zentrums von neun Tagen im Jahr 2023 auf bisher 7,13 Tage im Jahr 2026 zu senken.

Bei KFSH wird der Zugang von der Patientenseite aus gemessen. Durch den Wegfall von Wartezeiten in der Diagnostikphase können alle nachfolgenden Schritte der kardiologischen Versorgung früher beginnen.

Das King Faisal Specialist Hospital and Research Centre wurde für das Jahr 2026 auf Platz 1 im Nahen Osten und in Afrika sowie auf Platz 12 weltweit unter den 250 führenden akademischen medizinischen Zentren eingestuft. Laut Brand Finance wurde sie zudem als wertvollste Marke im Gesundheitswesen im Königreich und im Nahen Osten für das Jahr 2026 ausgezeichnet und von Newsweek in die Listen der weltweit besten Krankenhäuser, der weltweit besten intelligenten Krankenhäuser sowie der weltweit besten Spezialkrankenhäuser für das Jahr 2026 aufgenommen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Abteilung für Medienarbeit bei KFSH: mediacoverage@kfshrc.edu.sa

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