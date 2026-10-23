Die geplante erweiterte Gesundheitsplattform soll die patientengesteuerte Tokenisierung von Daten, die biometrische Überprüfung von Medikamenten und Technologien zur automatisierten Medikamentenverabreichung vereinen

Datavault AI Inc. ("Datavault AI" oder "das Unternehmen") (Nasdaq: DVLT), ein Anbieter KI-gestützter Plattformen zur Monetarisierung von Daten, zur Überprüfung von Berechtigungsnachweisen und zur Tokenisierung realer Vermögenswerte (Real-World Assets, "RWA"), hat heute die Unterzeichnung einer unverbindlichen Absichtserklärung (Letter of Intent, "LOI") zum Erwerb einer Beteiligung von 19,9 Prozent an DataMEDS AI, Inc. (NASDAQ: MEDS) ("DataMEDS") bekannt gegeben. Im Gegenzug soll die bestehende Technologielizenz von DataMEDS erweitert werden. Voraussetzung für den Abschluss der geplanten Transaktion sind eine erfolgreich abgeschlossene Due-Diligence-Prüfung, die Aushandlung verbindlicher Verträge und die Erfüllung der bei solchen Transaktionen üblichen Vollzugsbedingungen.

Die geplante Transaktion würde Datavault AI eine Beteiligung an DataMEDS sichern, ohne dass das Unternehmen Rechte an seinem geistigen Eigentum abgeben müsste. Im Gegenzug für die Erweiterung der bestehenden Technologielizenz soll Datavault AI einen Anteil von 19,9 Prozent an DataMEDS auf vollständig verwässerter Basis erhalten. Darüber hinaus könnte Datavault AI an den Einnahmen aus der Vermarktung der lizenzierten Technologien beteiligt werden. Voraussetzung hierfür sind die Aushandlung und Unterzeichnung verbindlicher Vereinbarungen. Da DataMEDS die Vermarktungskosten übernehmen würde, könnte Datavault AI sein bestehendes geistiges Eigentum ohne größere eigene Investitionen wirtschaftlich nutzen.

Die Bekanntgabe folgt auf die kürzlich veröffentlichten Leitlinien der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde Food and Drug Administration ("FDA") zu regulatorischen Fragen im Zusammenhang mit Software für die Anwendung verschreibungspflichtiger Arzneimittel. Mit der geplanten Transaktion will DataMEDS seine technologischen Möglichkeiten im Gesundheitswesen ausbauen und dazu Vereinbarungen mit mehreren Unternehmen schließen, darunter Datavault AI, EOS Technology Holdings, Inc. ("EOS"), Scilex Holding Company ("Scilex"), HealthBridge Advisors, LLC ("HBA") und REBOOT Health AI, Inc. ("REBOOT").

"DataMEDS wird Kosten senken, die Versorgungsqualität verbessern und Patienten durch aussagekräftige datengestützte Ergebnisse stärken. Hinter dieser langfristigen Vision stehen echte Pioniere auf dem Gebiet der psychischen Gesundheitsversorgung. Wir freuen uns, dass Datavault AI durch eine Kapitalbeteiligung und Lizenzgebühren für unsere Technologien maßgeblich an der Wertschöpfung bei MEDS teilhaben kann", so Nathaniel Bradley, CEO bei Datavault AI. "Da im Rahmen der vorherigen Absichtserklärung bereits umfangreiche Due-Diligence-Prüfungen und Vorarbeiten an den Vertragsunterlagen erfolgt sind, halten wir einen Abschluss im vierten Quartal 2026 für realistisch. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit DataMEDS das Gesundheitswesen durch bessere Behandlungsergebnisse grundlegend zu verändern."

Die geplante Vereinbarung würde auf der PharmacyChain-Plattform und den EinsteinRx-KI-Funktionen von DataMEDS aufbauen, für die das Unternehmen bereits eine Lizenz von Datavault AI besitzt. Datavault AI würde zudem eine erweiterte Exklusivlizenz für seine Datavault AI Health-Funktionen bereitstellen, wobei bestimmte Ausnahmen gelten sollen. Damit könnten Patienten selbst bestimmen, wer auf ihre Gesundheitsdaten zugreifen darf und wie diese monetarisiert und tokenisiert werden etwa in Apotheken und Laboren, bei Wearables und in weiteren kommerziellen Anwendungsbereichen des Gesundheitswesens.

Datavault AI würde die Eigentumsrechte an seinem geistigen Eigentum behalten, während DataMEDS für die Kosten der Vermarktung der lizenzierten Technologien verantwortlich wäre. Die Absichtserklärung sieht außerdem vor, dass Datavault AI nach Abschluss der geplanten Transaktion ein Mitglied des Verwaltungsrats von DataMEDS benennen darf. Die Absichtserklärung ist hinsichtlich des Abschlusses der geplanten Transaktion unverbindlich. Ohne verbindliche Verträge sind die Parteien nicht verpflichtet, die Transaktion durchzuführen. Die Parteien können die Absichtserklärung unter bestimmten Umständen beenden, unter anderem aufgrund der Ergebnisse der Due-Diligence-Prüfung.

Zu den maßgeblichen Patenten und Patentanmeldungen von Datavault AI zählen das US-Patent Nr. 12,100,025 ("Platform for Management of User Data"), das US-Patent Nr. 12,596,819 ("Method and System for Data Valuation and Secure Commercial Monetization Platform") sowie die veröffentlichte US-Patentanmeldung Nr. 2022/0188925 ("Data Futures Platform"). Diese Patente und die Patentanmeldung betreffen Technologien zur Verwaltung, Bewertung und Monetarisierung von Daten. Welche Patente und Patentanmeldungen konkret unter die geplante Lizenz für den Gesundheitsbereich fallen, muss noch im verbindlichen Lizenzverzeichnis bestätigt werden. Die erweiterte Lizenz soll Patienten die Kontrolle über den Zugriff auf ihre Gesundheitsdaten sowie deren Verwaltung, Bewertung, Monetarisierung und Tokenisierung ermöglichen im Apotheken- und Laborbereich, bei Wearables und in anderen kommerziellen Anwendungsbereichen des Gesundheitswesens.

Über Datavault AI

Datavault AI (NASDAQ: DVLT) ist ein führender Anbieter im Bereich KI-gestützter Datenerfahrungen, der Bewertung und der Monetarisierung von Vermögenswerten im Web-3.0-Umfeld. Die cloudbasierte Plattform des Unternehmens bietet umfassende Lösungen und setzt dabei einen Schwerpunkt auf Zusammenarbeit in den Geschäftsbereichen Acoustic Sciences und Data Sciences.

Der Geschäftsbereich Acoustic Sciences von Datavault AI umfasst die patentierten Technologien WiSA, ADIO und Sumerian sowie wegweisende Basistechnologien für die drahtlose Übertragung von hochauflösendem Raumklang und Mehrkanalton. Die zugehörigen Schutzrechte decken die zeitliche Abstimmung und Synchronisierung von Audiosignalen sowie die Unterdrückung von Interferenzen zwischen mehreren Kanälen ab. Der Geschäftsbereich Data Sciences nutzt Web 3.0 und Hochleistungsrechnen, um Lösungen für die Wahrnehmung, Bewertung und sichere Monetarisierung erlebnisbezogener Daten bereitzustellen.

Die Plattform von Datavault AI wird in zahlreichen Branchen eingesetzt, darunter Sport und Unterhaltung, Veranstaltungen und Veranstaltungsorte, Biotechnologie, Bildung, Finanztechnologie, Immobilien, Gesundheitswesen und Energie. Dazu gehört auch die Lizenzierung von Hochleistungsrechner-Software. Die Information Data Exchange ermöglicht digitale Zwillinge und die Lizenzierung von Namens-, Bild- und Persönlichkeitsrechten, indem sie physische Objekte sicher mit unveränderlichen Metadaten verknüpft. So fördert sie einen verantwortungsvollen Einsatz vertrauenswürdiger KI. Das Technologieportfolio des Unternehmens lässt sich vollständig anpassen und bietet KI- und Machine-Learning-gestützte Automatisierung, die Integration von Lösungen Dritter, detaillierte Analysen und Daten, Marketingautomatisierung sowie die Überwachung von Werbung.

Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Philadelphia, Pennsylvania, USA. Weitere Informationen über Datavault AI unter https://dvlt.ai.

Über DataMEDS AI

DataMEDS AI, Inc. (NASDAQ: MEDS), ehemals Wellgistics Health, Inc., ist ein Gesundheitsunternehmen, das Technologie, Apotheken, pharmazeutische Dienstleistungen und Telemedizin unter einem Dach vereint. Mit seinen IT-Plattformen will das Unternehmen Patienten und Leistungserbringern den Zugang zu diesen Dienstleistungen erleichtern. DataMEDS mit Sitz in Tampa, US-Bundesstaat Florida, integriert seine KI-Plattform EinsteinRx und seine Blockchain-basierte Smart-Contract-Plattform PharmacyChain in die mobile Anwendung Health Lives Here von Tollo Health, LLC. Die Tochtergesellschaft Corexa Health bietet die Abgabe von Arzneimitteln und weitere apothekenbezogene Dienstleistungen an, darunter den Vertrieb von Produkten, die Tollo Health entwickelt hat. Zu DataMEDS gehört außerdem die Helomics Corporation, ein kommerzielles klinisches Labor für molekulare Diagnostik mit Sitz in Pittsburgh, Pennsylvania. Sein Schwerpunkt liegt auf dem Diagnostiktest ChemoFx Assay, der Onkologen bei der Auswahl einer Chemotherapie unterstützen soll. Weitere Informationen unter https://datamedsai.com.

Über Scilex Holding Company

Scilex Holding Company ist ein innovatives Unternehmen, das bereits Umsätze erzielt und sich auf den Erwerb, die Entwicklung und die Vermarktung nichtopioider Produkte zur Behandlung akuter und chronischer Schmerzen sowie neurodegenerativer und kardiometabolischer Erkrankungen spezialisiert hat. Dabei konzentriert sich Scilex auf Indikationen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf und großem Marktpotenzial. Das Unternehmen setzt sich dafür ein, die Behandlungsergebnisse für Patienten kontinuierlich zu verbessern. Zu den vermarkteten Produkten von Scilex gehören: (i) ZTlido (topisches Lidocain-System) 1,8 Prozent, ein von der US-amerikanischen Food and Drug Administration ("FDA") zugelassenes verschreibungspflichtiges Lidocain-Präparat zur Linderung neuropathischer Schmerzen bei postherpetischer Neuralgie, einer Form von Nervenschmerzen nach einer Gürtelrose; (ii) ELYXYB, eine potenzielle Erstlinientherapie und die einzige von der FDA zugelassene gebrauchsfertige Lösung zum Einnehmen zur Akutbehandlung von Migräne mit oder ohne Aura bei Erwachsenen; sowie (iii) Gloperba, die erste und einzige flüssige orale Darreichungsform des Gichtmedikaments Colchicin zur Vorbeugung schmerzhafter Gichtanfälle bei Erwachsenen.

Darüber hinaus entwickelt Scilex drei Produktkandidaten: (i) SP-102 (10 mg viskoses Dexamethason-Natriumphosphat-Gel, "SEMDEXA" oder "SP-102") gehört Semnur Pharmaceuticals, Inc. ("Semnur"), einer mehrheitlich von Scilex gehaltenen Tochtergesellschaft. Die neuartige viskose Gelformulierung eines weit verbreiteten Kortikosteroids ist zur epiduralen Injektion bei lumbosakralen radikulären Schmerzen beziehungsweise Ischialgie vorgesehen. Scilex hat hierzu eine Phase-3-Studie abgeschlossen. Bereits 2017 erhielt das Produkt von der FDA den Fast-Track-Status; (ii) SP-103 (topisches Lidocain-System) 5,4 Prozent ("SP-103") ist eine Weiterentwicklung von ZTlido mit dreifacher Wirkstoffstärke zur Behandlung akuter Schmerzen. Scilex hat vor Kurzem eine Phase-2-Studie zur Behandlung akuter Schmerzen im unteren Rücken abgeschlossen. Für SP-103 hat die FDA bei Schmerzen im unteren Rücken den Fast-Track-Status erteilt. (iii) SP-104 (4,5 mg Naltrexonhydrochlorid in niedrig dosierten Kapseln mit verzögerter Wirkstofffreisetzung; "SP-104") ist ein neuartiges niedrig dosiertes Naltrexonhydrochlorid-Präparat mit verzögerter Freisetzung, das zur Behandlung von Fibromyalgie entwickelt wird.

Scilex hat seinen Hauptsitz in Palo Alto, Kalifornien, USA.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner jeweils geltenden Fassung sowie anderer anwendbarer Wertpapiergesetze. Sie betreffen Datavault AI Inc. ("Datavault AI", "das Unternehmen", "uns", "unser" oder "wir") und unsere Branche und sind mit Risiken und Unwägbarkeiten verbunden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind teilweise an Begriffen wie "kann", "könnte", "wird", "soll", "sollte", "erwartet", "plant", "rechnet mit", "beabsichtigt", "strebt an", "prognostiziert", "erwägt", "glaubt", "schätzt", "sagt voraus", "potenziell", "Ziel", "Zielsetzung", "bemüht sich", "wahrscheinlich" oder "fortsetzen" sowie deren Verneinungen oder ähnlichen Begriffen und Formulierungen zu erkennen, die sich auf unsere Erwartungen, Strategien, Pläne oder Absichten beziehen. Eine Aussage kann auch dann zukunftsgerichtet sein, wenn sie keinen dieser Begriffe enthält.

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen insbesondere Aussagen über die geplante Transaktion mit DataMEDS und weiteren beteiligten Parteien; die erwartete Erweiterung der bestehenden Technologielizenzvereinbarung des Unternehmens mit DataMEDS um Datavault AI Health-Funktionen; den erwarteten Erwerb einer Beteiligung von 19,9 Prozent an DataMEDS auf vollständig verwässerter Basis; die geplanten Bedingungen, die Struktur, den Zeitplan und den möglichen Abschluss der Transaktion; die Aushandlung und Unterzeichnung verbindlicher Verträge nach zufriedenstellendem Abschluss der Due-Diligence-Prüfung; die erwartete Integration der Datavault AI Health-Technologie in die bestehende Gesundheitsplattform von DataMEDS und ergänzende Technologien; mögliche Anwendungen der Technologien des Unternehmens für den patientengesteuerten Zugriff auf Gesundheitsdaten sowie deren Bewertung, Tokenisierung und Monetarisierung in Apotheken, Laboren, bei Wearables und in anderen kommerziellen Bereichen des Gesundheitswesens; die Patente und Patentanmeldungen, die voraussichtlich in die geplante Gesundheitslizenz aufgenommen werden, den Umfang des in den verbindlichen Verträgen festzulegenden Lizenzverzeichnisses und die von diesen Patenten und Patentanmeldungen abgedeckten Technologien; die erwartete Ausweitung der kommerziellen Reichweite und Nutzung der Gesundheitstechnologien des Unternehmens; die möglichen Vorteile der geplanten Transaktion für das Unternehmen und seine Aktionäre; die Fähigkeit des Unternehmens, sein geistiges Eigentum durch Lizenzvereinbarungen und Kapitalbeteiligungen zu nutzen; das erwartete Recht des Unternehmens, ein Mitglied des Verwaltungsrats von DataMEDS zu benennen; sowie das künftige Wachstum, die strategischen Ziele und die Fähigkeit des Unternehmens, langfristig Werte für seine Aktionäre zu schaffen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Annahmen und Einschätzungen des Unternehmens. Sie unterliegen zahlreichen Risiken und Unwägbarkeiten, aufgrund derer die tatsächlichen Ergebnisse, Ereignisse oder Entwicklungen wesentlich von den ausdrücklich oder implizit beschriebenen abweichen können. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten zählen unter anderem der unverbindliche Charakter der Absichtserklärung hinsichtlich des Abschlusses der geplanten Transaktion und der Umstand, dass die Parteien nicht zum Abschluss verpflichtet sind; die Möglichkeit, dass die Due-Diligence-Prüfung nicht zufriedenstellend abgeschlossen wird, keine Einigung über verbindliche Transaktionsdokumente erzielt oder die geplante Transaktion nicht vollzogen wird; das Ausbleiben erforderlicher Genehmigungen durch Verwaltungsräte, Aktionäre, Aufsichtsbehörden oder die Nasdaq oder die Nichterfüllung anderer Abschlussbedingungen, einschließlich der vorgesehenen Anforderungen zum Abbau von Verbindlichkeiten; Änderungen an Struktur, Bedingungen oder Beteiligungsquoten der geplanten Transaktion; die Möglichkeit, dass die gesonderten Vereinbarungen mit REBOOT Health AI, Inc. nicht oder zu anderen Bedingungen zustande kommen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Lizenzbeziehung zu DataMEDS erfolgreich auszubauen und die erwarteten Vorteile zu realisieren; die Fähigkeit von DataMEDS und anderen beteiligten Parteien, ihre jeweiligen Technologien und Dienstleistungen erfolgreich zu entwickeln, zu integrieren, zu betreiben und zu vermarkten; die Fähigkeit des Unternehmens, wirtschaftliche Vorteile aus seiner geplanten Beteiligung an DataMEDS zu erzielen; Beschränkungen bei der Übertragung oder dem Weiterverkauf von Stammaktien von DataMEDS, die das Unternehmen möglicherweise erhält; Risiken bei Entwicklung, Funktionalität, Skalierbarkeit, Sicherheit und kommerzieller Akzeptanz von Gesundheitsdatentechnologien, biometrischen Verifizierungssystemen, Technologien zur Medikamentenverabreichung und Blockchain-basierten Plattformen; regulatorische Anforderungen im Gesundheitswesen, Gesetze zum Schutz von Patientendaten und zur Datensicherheit, Rechte an geistigem Eigentum sowie weitere geltende rechtliche und regulatorische Anforderungen; Unwägbarkeiten hinsichtlich der Anwendbarkeit der kürzlich veröffentlichten FDA-Leitlinien auf die vorgesehenen Gesundheitstechnologien und -anwendungen; die Möglichkeit, dass die letztlich in das verbindliche Lizenzverzeichnis aufgenommenen Patente und Patentanmeldungen von den in dieser Pressemitteilung genannten abweichen; das Risiko, dass anhängige Patentanmeldungen, darunter die veröffentlichte US-Patentanmeldung Nr. 2022/0188925, nicht zur Erteilung eines Patents führen oder nur mit einem engeren Schutzumfang als beantragt erteilt werden; sowie das Risiko, dass die erteilten Patente des Unternehmens, darunter die US-Patente Nr. 12,100,025 und 12,596,819, angefochten, für ungültig oder nicht durchsetzbar erklärt oder umgangen werden oder keinen nennenswerten Schutz beziehungsweise Wettbewerbsvorteil bieten; das Risiko, dass die Patente des Unternehmens die im Rahmen der geplanten Gesundheitslizenz vorgesehenen Produkte, Dienstleistungen oder Tätigkeiten nicht abdecken; Veränderungen der Marktbedingungen und des Wettbewerbsumfelds; die Finanzlage, die operative Entwicklung und die künftigen Geschäftsaussichten von DataMEDS und anderen beteiligten Parteien; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Strategien zur Lizenzierung geistigen Eigentums und zur Datenmonetarisierung erfolgreich umzusetzen; sowie die weiteren Risiken und Unsicherheiten, die in den Einreichungen des Unternehmens bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission ("SEC") beschrieben werden, insbesondere unter "Risk Factors" im jüngsten Jahresbericht auf Form 10-K, in den nachfolgenden Quartalsberichten auf Form 10-Q und in weiteren SEC-Einreichungen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten ausschließlich zum Datum ihrer Veröffentlichung. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Leser sollten diesen zukunftsgerichteten Aussagen kein übermäßiges Vertrauen entgegenbringen.

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