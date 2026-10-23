Wie behalten Makler die Kontrolle, wenn eine autonome KI zunehmend ihre Arbeit übernimmt? Snoopr setzt mit ihrer KI "AVA" auf eine neuartige Benutzeroberfläche, die sichtbar macht, was die KI gerade tut oder bereits erledigt hat. Makler können so die Schritte nachvollziehen. Klassische Benutzeroberflächen führen Menschen durch Masken, Funktionen und vorgegebene Prozesse einer Software. Snoopr setzt bei ihrer autonome Versicherungs-KI AVA auf eine andere Vorgehensweise: Der Makler beschreibt, welche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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