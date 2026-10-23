Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In einem alten Schulungsvideo der EZB ist von einem Inflations- und einem Deflationsmonster die Rede, so die Analysten der Helaba.Nun hebe jedoch ein anderes Monster sein Haupt, vor dem die EZB vielleicht noch mehr Angst habe. Die Analysten der Helaba nennen es das "Euro Schuldenkrisenmonster". Warum sei es so gefährlich? Wenn es sehr groß werde, habe es möglicherweise sogar die Kraft, die gesamte Währungsunion zu verschlingen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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