FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Eni von 28 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Ölkonzern habe einen starken Ergebnisanstieg im dritten Quartal ausgewiesen, lobte Werner Eisenmann am Freitag den Bericht der Italiener. Eni habe die Bilanz erheblich gestärkt. Der Analyst hob die angekündigte Sonderdividende und das zum dritten Mal angehobene Budget für Aktienrückkäufe hervor./rob/ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 17:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 17:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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